Manda ikiz doğurdu: ‘Seyrek görülür’ diyen sahibine sürpriz oldu

Kayseri’de hayvancılıkla geçimini sağlayan Bekir Erdem’in gebe mandası ikiz doğurdu. Bunun nadir rastlanan bir durum olduğunu belirten Erdem ikizlere gözü gibi bakıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yılkı atları ve mandalarıyla ünlü Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi’nde yaşayan Erdem’in mandası biri erkek ikiz yavru dünyaya getirdi.

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Gebe mandasının ikiz doğurmasının sürpriz olduğunu anlatan Erdem şunları söyledi: “25 yıldır mandacılık yapıyorum. İlk defa böyle bir doğumla karşılaştım, çok mutluyum. Hayvanlara yem vermek için ahıra aldığımızda ilk doğum gerçekleşti. Yavru üşümesin diye onu içeri alacaktım ki diğer buzağı geldi. İkiz olduğunu o ana kadar bilmiyordum, anlamamıştık çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. İkiz olduğunu görünce mutlu oldum, bu olmayacak gibi bir şey çünkü. Köyümüz için de sevindik. Sağlıkları iyi, ikisi de annesini emiyor. Benim 40’a yakın mandam var. Herkes sevindi ama bazıları inanmadı, telefonla fotoğraf gönderdik, inandılar. İnekte normal ama mandada bu durum seyrek görülür.”

Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyesi Nurettin Kemer de 45 yıldır mandacılıkla geçimini sağladığını, daha önce ikiz doğuma şahit olmadığını aktardı.