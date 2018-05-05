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Yaramazlara biraz batar!

Manchester United’ın efsanevi ismi Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Alex Ferguson, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Manchester United’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ferguson’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 76 yaşındaki teknik adamın dinlenmeye ihtiyacı olduğu belirtildi.

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Manchester United’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alex Ferguson bugün beyin kanaması geçirdi ve acil ameliyata alındı. Ameliyatı çok iyi geçti, ancak iyileşmesi için yoğun bir bakım süresine ihtiyacı var. Ailesinin bu konuda bir gizlilik isteği var.”

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