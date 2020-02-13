Manchester United Çin’den aldığı futbolcusunun corona virüsü nedeniyle tesise girişini yasakladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Çin takımı Şanghay Şenhua’dan devre arasında sezon sonuna kadar kiraladığı forvet oyuncusu Odion Ighalo’nun corona virüsü taşıması ihtimalini göz önüne alarak tesislere girişini yasakladı.

Fotoğraf: DHA

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Çin’in Hubey bölgesindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Uzakdoğu’yu etkisi altına alan salgın Manchester United’ı da endişelendirdi.

Reklam

Kırmızı-beyazlılar, kış transfer döneminin son günlerinde Çin Süper Lig ekibi Şanghay Şenhua’dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo’yu tesislerden uzak tutma kararı alan kulüp, virüsün 14 günlük kuluçka dönemini gözlemledikten sonra süreci tekrar değerlendireceğini duyurdu.

Resmi rakamlara göre yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 nedeniyle 1369 kişi yaşamını yitirdi.