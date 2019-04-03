Manchester City taraftarı polis, gol sevinciyle sahaya inince işinden oldu

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City’nin taraftarı polis memuru Harry Eccles, maç sırasında sahaya inmesi nedeniyle mahkemeye çıkıp suçlu bulununca yeni başladığı işinden istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

21 yaşındaki Eccles, 16 Mart’ta Galler takımlarından Swansea’yle oynanan Federasyon Kupası maçının 88’inci dakikasında Manchester City’nin Arjantinli golcüsü Sergio Aguero takımını 2-1 öne geçiren golü atınca sahaya indi. Swansea’nin Liberty Stadyumu’nda oynanan maçın sonunda tutuklanan ve hakim karşısına çıkan Eccles’ın sahaya indiği andaki görüntüsü mahkemede gösterildi. Eccles, 18 ay hapis cezası aldı, ancak şartlı salıverildi.

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Avukatı Lee Davies, müvekkilinin koyu bir taraftar olduğunu ve heyecanına yenildiğini, mahçup olduğu için Kuzey Galler Polis Teşkilatı’ndaki işinden istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

Maç esnasında sis bombası atmak gibi ihlaller nedeniyle tutuklanan üç taraftara ise üç yıl maça gitmeme cezası verildi.

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