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Yaramazlara biraz batar!

Manchester City, iki yıl Avrupa kupalarından uzaklaştırıldı

UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle iki yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon avroluk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP’ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

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Manchester City’nin Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunduğu bildiriliyor.

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