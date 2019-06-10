Manavgat’ta eğitim uçağı düştü: İki ölü, bir yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Okçuluk Müzesi için 7.3 milyon lira harcayacak. İBB’nin, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı için yaptığı 16.6 milyon TL’lik harcama da kamuoyunda tartışma yaratmıştı