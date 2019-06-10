Manavgat’ta eğitim uçağı düştü: İki ölü, bir yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üç kişiyi taşıyan sivil eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü, iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Manavgat’ın Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybederken, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün’ün tedavisi sürüyor.