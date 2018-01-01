Manavgat’ta 2 bin 200 yıllık antik kente sevgililerinin isimlerini yazdılar!

Antalya’daki Seleukeia Antik Kenti’nin duvarlarına bazı kişiler sevgililerinin ve kendilerinin isimlerini yazdı.

Manavgat ilçesinde Büyük İskender’in haleflerinden Suriye kralı 1’inci Selevkos Nikator adına M.Ö. 321-280 yıllarında kurulan kent şimdilerde yetkililer tarafından yeterince korunmuyor.

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Antik kentin duvarlarına geçen ay bazı kişiler kendilerinin ve sevgililerin isimlerini sprey boyayla yazarak tarihi esere zarar verdi.

Asi Yaban Keçileri doğa grubu kurucusu Orhan Deniz, Şıhlar bölgesinde bulunan antik kente verilen zararı yürüyüşleri sırasında gördüklerini söyledi.

Deniz, şunları anlattı: “Biz de fotoğrafladık ve kamuoyunu bilgilendirelim istedik. Çünkü bu tür yazıları birçok benzer tarihi eserin üzerinde görebiliyoruz. Bu tür değerlerimizi bu şekilde kirletmemeli ve sahip çıkmalıyız.”