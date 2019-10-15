Diken

Yaramazlara biraz batar!

Man Booker Ödülü bu yıl iki yazara verildi

Bu senenin Man Booker Ödülü’nü ‘The Testaments’la Kanadalı yazar Margaret Atwood ve ‘Girl, Woman, Other’ kitabıyla Britanyalı yazar Bernardine Evaristo kazandı.

Atwood ve Evaristo Britanya’nın başkenti Londra’daki Guildhall salonunda düzenlenen ödül töreninde. (Fotoğraf: Reuters)

İngilizce kitapların yarıştığı Man Booker Ödülü’nün kazananı 50 bin sterlin (yaklaşık 374 bin lira) para ödülünün sahibi oluyor.

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Ödül 1974 ve 1992 yıllarında da ikişer yazara verilmiş, ardından kurallar değiştirilerek ödülün tek yazara verilmesi zorunluluğu getirilmişti.

Jüri başkanı Peter Florence, bu seneki karara dair şu açıklamayı yaptı: “Beş saat süren toplantıda tek bir isim üzerinde anlaşamadık. Komite karşı çıksa bile ödülü iki yazara vermek istedik.”

Atwood en yaşlı yazar, Evaristo ise ilk siyah kadın

Geçen ay yayınlanan ‘The Testaments’, Atwood’un 1985 tarihli ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ romanının devamı. 79 yaşındaki Atwood, Man Booker Ödülü’nü kazanan en yaşlı yazar oldu.

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2000 yılında da ‘Kör Suikastçi’ kitabıyla ödüle layık görülen Atwood, aynı zamanda Man Booker’ı ikinci kez kazanan dördüncü yazar oldu.

Evaristo’nun ödüle layık görülen romanı ise Britanya’da yaşayan 12 ila 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını konu ediniyor. Evaristo, prestijli ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah Britanyalı yazar oldu.

Elif Şafak da kısa listedeydi

‘On Dakika Otuz Sekiz Saniye’ adlı kitabıyla Elif Şafak’ın da yer aldığı kısa listede Atwood ve Evaristo dışında ‘Duck, Newburyport’ kitabıyla Britanyalı Lucy Ellmann, ‘An Orchestra of Minorities’ ile Nijeryalı Chigozie Obioma ve ‘Quichotte’ ile Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rushdie vardı.

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