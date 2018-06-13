‘Man Adası’na ikinci tazminat: Kılıçdaroğlu Erdoğan ve yakınlarına 142 bin TL ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı ikinci davada karar açıklandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi.

Ankara başsavcılığı, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı dekontların gerçek olduğunu tespit eden savcılık, “Kara para yok” diyerek Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesi dahil beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.

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Erdoğan ve yakınları Kılıçdaroğlu aleyhine 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Bugün açıklanan ikinci davaya dair kararda mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira manevi tazminatı faiziyle ödemesine kara verdi.

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Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cennetinde Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Millete dolar bozdurma çağrısı yapan Erdoğan ailesi, servetini dolar olarak yurt dışına kaçırmış. Dekontlar belgeler ortada #Tayyipİstifa pic.twitter.com/vJ4rwgApgJ — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 28, 2017

Hükümet iddiaların ‘yalan’, belgelerin de ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan, ‘müfteri ve yüzsüz’ diye niteleyip 1,5 milyon liralık tazminat davası açtığı Kılıçdaroğlu’na “Mevcut şirketlerini satmaları sebebiyle onlara para geldi. Oraya da para gitmedi. Bu yapılan işlemlerde hiçbir sorun yoktur” diye yanıt vermişti.

HDP ve CHP’nin Meclis araştırma için sunduğu önergeler AKP oylarıyla reddedilmiş, CHP belgeleri basına dağıtmıştı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına ‘milyonlarca dolar kaçırdığının’ kanıtı olarak öne sürülen belgeleri savcılığa teslim etmişti.

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