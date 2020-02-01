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Yaramazlara biraz batar!

Maman – Louise Bourgeois

Hem Fransa hem de ABD vatandaşı Louise Bourgeois’nın çelik ve mermerden yaptığı 1999 tarihli heykeli.

Maman – Louise Bourgeois

Yaklaşık 9 x 8 x 10 metrelik boyutları ile dünyanın en büyük heykellerinden biri sayılan eser bir örümcek tasviri. Eserin ismi ise ‘anne’ kelimesinin Fransızcasına benziyor. Çünkü ‘Maman’ sanatçının annesine bir övgü.

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Sanatçının çıkış noktası annesini bir örümceğe benzetmesi. Bourgeois, 21 yaşındayken kaybettiği annesini bir örümcek gibi zeki buluyor. Ayrıca örümceklerin hastalık yayan sinekleri yemesini yardımsever ve korumacı buluyor. Tıpkı annesi gibi.  

Örümcek figürü Bourgeois’nın eserlerinde ilk defa görünmüyor. Geçmişte de örümcekler üzerinden birçok örnek ile annesini defalarca anlatıyor. 

Sanatçı örümceklere dair son derece pozitif hisler beslerken aslında birçok insanın onları ‘korkutucu’ bulduğunun farkında. Bu bilgi ışığında örümcekleri kullanırken de aslında iyi-kötü, güçlü-güçsüz gibi ikilemlere dikkat çekiyor.

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