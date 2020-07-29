Malzeme Milli Eğitim’den okulu boyamak ve tamir öğretmenlerden: Fırçaları alıp işe koyuldular

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulun boyasını ve tamiratını yapıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ‘öğretme’ görevinden başka sorumluluklar da üstlenen yaz tatilini ilçede geçiren öğretmenler, öğrencilerinin okulda daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvadı.

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İlçe Milli Eğitim müdürlüğünden boya ve malzeme desteği alan öğretmen ve idareciler ellerine fırçaları alarak okulun duvarlarını boyadı, sıralarını tamir etti ve bahçeyi düzenledi.

Kadirli Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine, öğretmenlerin gönüllü olarak bir araya gelip fedakarca çalışma yürüttüğünü belirtti ve onlara teşekkür etti.

Sınıf öğretmenlerinden Gökhan Yüce ise öğrencilerinin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim alması için yapılan çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

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Okul müdürü Fazıl Döğüşçü de okulun boyanması ve tamiratının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.