‘Malumun ilamı’: Diyanet’e göre kurumun üzerindeki ‘siyasi etki’ hizmetleri tehdit ediyor

Diyanet, kurum üzerindeki siyasi etkinin varlığını, dernek ve vakıfların kontrolsüz şekilde cami ve Kuran kursu inşa etmesini kurumsal hizmetlere yönelik tehditler olarak niteledi.

Diyanet’in 2017-2021 Stratejik Planı’nda, kurumun zayıf ve güçlü yönleri ve hizmetlerini etkileyebilecek fırsat ve tehditler sıralandı.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre Diyanet’in yaptığı çalışma neticesinde kurumsal hizmetleri etkileyen ‘tehditler’ arasında dinin terör ve şiddet içeren yapılanmalarla ilişkilendirilmesi, bu durumdan din algısının olumsuz etkilenmesi, ulusal ve uluslararası din referanslı siyasal yapılanmaların sayısının artması yer aldı.

Planda ilahiyat ve imam hatip lisesi mezunu sayısının kontrolsüz ve plansız bir şekilde arttığı belirtilirken, mezunlarının niteliksel yetersizliğine ve istihdamların güvensizliğine işaret edildi.

Diyanet üzerindeki siyasi etki arttı

Ayrıca kurumun üzerindeki ‘siyasi etki’nin yanısıra dernek ve vakıfların kontrolsüz şekilde cami ve Kuran kursu inşa etmesinin olumsuz etki yapabileceği vurgulandı.

Diyanet’e göre, İslamofobi ve olumsuz islam algısı yaygınlaşırken, hurafe ve batıl inanışlarda artış yaşanıyor.

Kayırma yapıldığı algısı var

Diyanet’in değerlendirmesine göre hizmet alanlarına yönelik uzman eksikliği, eğitim durumuna göre istihdam yapılmaması ve yönetim standartlarının yetersizliği kurumu zayıf kılıyor.

Diyanet kapsamında bilgi yönetimi alanında yeni perspektif, teori, metot ve teknolojilerin ortaya çıkmadığı belirtilirken, ‘doğru yolu gösterme’ anlamına gelen irşat dilinin zayıf olmasına dikkat çekildi.

Yetişmiş kalifiye personelin başka kurumlara geçiş yapması ve kayırma yapıldığı algısının personel arasında yok edilememesi de kurumu zayıflatan diğer etkenler arasında yer alıyor.