‘Maltepe’den sonraki hedefi sorulan Kılıçdaroğlu: Orada bitmeyecek

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ talebiyle Ankara’dan başlattığı yürüyüşün Maltepe’de bitmeyeceğini kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’tan tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yürüyüşün ‘kendi lütufları’ sayesinde devam ettiğini söylemiş, İstanbul’da TEM yoluna girilmesi durumunda müdahale edileceğini öne sürmüştü.

Farklı kesimlerden Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü gazetecilerin tutulduğu Silivri ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın olduğu Edirne Cezaevi’ne yürümesi gerektiğine dair yorumlar gelmişti.

‘Devamı olacak’

Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker, yürüyüşün 6’ncı gününde yürüyüş sırasında konuştuğu Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları aktardı: “Eşi Selvi Hanım ile birlikte ritmik ve tempolu adımlarla yürürlerken Maltepe’den sonraki hedeflerini sordum. Kemal Bey, ‘Orada bitmeyecek. Devamı da olacak’ dedi.”

Toker, yazısında Kılıçdaroğlu’nun nereyi kastettiğine değinmedi.

CHP liderinin sakin ve kararlı göründüğünü, yorgunluk belirtisi ise bulunmadığını belirtirken, “CHP, Adalet Yürüyüşü sırasında, Ankara’daki programlı toplantılarını sürdürecek. Sözgelimi bugün MYK, daha sonra il başkanları, sonrasında da Parti Meclisi toplantıları” diye yazdı.

‘Yayın yapılması dikkate değer bir kırılma’

Dün partinin grup toplantısının televizyonlarda verilmesinin önemli bir kırılma olduğunu belirten Toker, yazısını şöyle noktaladı: “Yerleşim alanlarının dışında yapılan grup toplantısına, TV kanallarının ekip göndererek yayın yapması dikkate değer bir kırılmadır. Bu yürüyüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artan sıklıkla yasadışı olarak nitelenmesine karşın bir terör eylemi değil, demokratik bir hak olduğunun tescili ve halkın haber alma özgürlüğüne de sahip çıkılması anlamına da geliyordu. Bu yanıyla yürüyüşün, henüz tamamlanmadan dahi bizzat kendisinin adalet arayışına dikkatleri çekmesi bakımından bir sonuç olduğunu söylemek mümkün.”

Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ bugün bir haftasını doldurmuş olacak.