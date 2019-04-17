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Yaramazlara biraz batar!

Maltepe’de yeniden oy sayımı bitti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde tüm oyların ikinci kez sayımı gece saatlerinde sona erdi.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin itirazı üzerine ilçedeki 1089 sandıktaki büyükşehir belediyesine dair oy pusulaları, 31 Mart’taki yerel seçimin ardından bir kez daha sayılmıştı.

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Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde süren sayım, saat 00.20 sıralarında bitti. Böylece kentte sayımına devam edilen sandık kalmadı. Sayım süreci fiilen sona erdi.

Birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.

AKP ise dün İstanbul’da seçimin yenilenmesini talep ederken, kesin olmayan sonuçlara göre belediyeyi kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmemesi için de resmen başvurmuştu.

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