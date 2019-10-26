Maltepe’de temizlik işçileri grevde

İstanbul’un Maltepe ilçesinde belediyenin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Fotoğraflar: DHA

Aydınevler Mahallesi’ndeki belediye garajında toplanan işçiler, işten çıkarılan arkadaşları geri alınıncaya kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini söyledi.

Reklam

Saat 21:00-04:00 mesaisinde çalışan işçiler çöp kamyonlarını çalıştırmayarak oturma eylemi yaptı.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eyleme destek veren iş yeri temsilcisi arkadaşlarının iş akdinin feshedildiğini söyledi.

Dolgun, “10 aydır uygulanmayan bir toplu iş sözleşmemiz var, ne zaman hukuksuz uygulamadan vazgeçerlerse o zaman eylemimizi durdururuz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Reklam

“Maltepe halkını cezalandırmak üzere burada değiliz. Yazın sıcağında kışın soğuğunda Maltepe halkının çöpünü topluyor bu arkadaşlarımız. Biz hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ekonomik krizde bizi açlıkla yüz yüze bırakanlar imzaladıkları toplu iş sözleşmesini yok sayarak bizi açlıkla terbiye etmeye kalkmasınlar. Haklarımız verilinceye, arkadaşlarımız alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Maltepe halkının da buna katkı sunacağına inanıyorum.”