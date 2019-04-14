Maltepe’de sayım yine durdu: ‘Cumhur’ temsilcileri tutanakları imzalamıyor iddiası

AKP’nin İstanbul’daki seçimine itirazı üzerine sandıkları tekrar açılarak sayılan Maltepe’de sayımın, AKP ve MHP temsilcilerinin tutanaklara imza atmaması nedeniyle durduğu bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Maltepe’de süreci takip eden eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, AKP ve MHP’li temsilcilerin tutanaklara imza atmaması üzerine sayımda görevli memurların da imza atmadığını belirtti. Böylece Maltepe’de sayım bir kez daha durmuş oldu.

Reklam

Yarkadaş Yüksek Seçim Kurulu düzenlemelerine göre görevli hakimlerle CHP ve Saadet Partisi temsilcilerinin süreci devam ettirmek için yeterli olduğunu kaydetti.

Maltepe'deki SAYIM DURDU. Çünkü; YSK'nın yazılı talimatına rağmen; memurlar, AKP ve MHP'li temsilciler tutanaklara imza atmıyor diye imza atmayacaklarını söylüyor. Oysa ki; YSK'ya göre hakimler ile CHP ve SP temsilcilerinin imzası yeterli. Maltepe Seçim Kurulu şu an toplantıda. pic.twitter.com/EQbGwDLQiU — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) April 14, 2019

Yarkadaş ayrıca, AKP ve MHP’nin ilçe seçim kurulunun oluşturduğu son 10 sayım istasyonunun saydığı 300 sandığın yeniden sayılmasını istediğini söyledi.

Reklam

Yarkadaş’ın verdiği son bilgiye göre Maltepe’de saat 20.00 itibariyle 1089 sandığın 913’ü sayılırken, CHP’li Ekrem İmamoğlu 13 bin 907 oy ile önde.

Kavga çıkmıştı

CHP tarafı hafta boyunca AKP ile MHP’nin sayımın yavaşlatılmasını sağlayarak mazbata sürecinin uzatılmasını amaçladığını öne sürüyordu. İki gün önce de AKP ile MHP’lilerin topluca sayım yapılan alana girmesi sonucu kavga çıkmış bu sebeple sayım durdurulmuştu.

Olağanüstü itiraz yöntemi

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP’li İmamoğlu, AKP’li Binali Yıldırım’ın yaklaşık 20 bin oy önünde kazanmıştı. Daha sonra AKP bir yandan İstanbul’da kendi itirazı üzerine oy saydırmaya başlamış, son olarak da ‘olağanüstü itiraz yöntemi’ni kullanarak YSK’ya bir başvuru daha yapmak için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

AKP’nin İstanbul’daki seçimine itirazı üzerine sandıkları tekrar açılarak sayılan Maltepe ilçesinde sayımın bu gece bitmesi bekleniyor ve İmamoğlu ile Yıldırım arasında, geçersiz oyların il genelinde yeniden sayılmasından sonra oluşan yaklaşık 14 bin oy farkın küçük oynamalar dışında değişmediği bildiriliyor.