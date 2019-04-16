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Yaramazlara biraz batar!

Maltepe’de oy sayım kurulu sayısı ikiden altıya çıkartıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde AKP’nin itirazı üzerine başlayan yeniden oy sayma işleminde, ilçe seçim kurulu oy sayım kurul sayısını ikiden altıya çıkarttı. Şu anda kalan sandık sayısı 112.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin İstanbul’daki seçime itirazı üzerine, sandıkları tekrar açılarak sayılan Maltepe’de yeniden oy sayımındaki ilave kurullar ve yaptıkları sayım iptal edilmişti.

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CHP 400 sandığın tekrar sayılması anlamına gelecek kararı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşımıştı. YSK da bu kararı kaldırarak sayımın devam etmesine karar vermiş, sayımın da ivedilikle bitirilebilmesi için ilçe seçim kuruluna oy sayım terminallerini artırma yetkisi vermişti.

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