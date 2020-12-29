Maltepe’de öğretim görevlisi kadın yakılarak öldürüldü

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan doktor öğretim görevlisi Aylin Sözer, evinde yakılarak öldürüldü.

Fotoğraf: aydin.edu.tr

DHA’nın haberine göre Kemal Delbe isimli şüpheli, bugün Sözer’in üstüne yanıcı madde döküp ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gitti.

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Fotoğraf: DHA

Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Yangın da itfaiye tarafından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılırken, tahliye edilen binayı dumanlar kapladı.

Delbe’nin, Aydın Üniversitesi’nde okul öncesi öğretmenliği bölümünde görevli Sözer’in eski sevgilisi olduğunu öne sürüldü.