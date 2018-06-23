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Yaramazlara biraz batar!

Maltepe’de Muharrem İnce’yi beklerken: Meydan bir saat önce taştı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Maltepe’de düzenlediği ‘Büyük İstanbul Mitingi’ne kentin dört bir yanından katılım oldu.

Anadolu yakası sahil yolunun Maltepe bölümü miting için trafiğe kapatılırken çok yüzbinlerce vatandaş yürüyerek miting alanına ulaştı.

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Onbinlerce kişi ise teknelerle alana ulaştı.

Saat 12.00 itibariyle miting için inşaa edilmiş alan tamamen dolarken katılımcılar, alanın sınırlarının dışında kalan sahil şeridindeki park ve yollara yayılmaya başladı. Bu dakikada katılımcı sayısının bir milyonu geçtiği hesaplandı.

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Miting alanında yoğunluk ya da kesinti nedeniyle internet erişiminde aksamalar yaşanıyor.

Alanda başlayan hafif yağmur ise kitleyi yerinden kıpırdatamadı.

 

Bakırköy’den Maltepe’ye deniz otobüsleri seferlerinin aksamasından şikayet eden vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Mitingin başlama saati olan 13.00’e yaklaşıldığında İstanbul’da sıkışan trafik nedeniyle yüzbinlerce kişinin halen alana ulaşamadığı anlaşıldı. Halen yolda olanların da ulaşabilmesi için İnce’nin konuşmasının bir süre geç başlamasına karar verildiği öğrenildi.

 

Miting nedeniyle metro trenlerinde de iş giriş çıkış saati gibi yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

 


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