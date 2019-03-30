Maltepe’de kadın cinayeti: Yolunu kesip kadını öldürdü, sonra da intihara kalkıştı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan kadın, arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Fotoğraf: DHA

Olay Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatma Şengül, bugün sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Zeynel Akbaş, minibüse binmek için durağa yürüyen kadının önünü kesti. Şengül koşarak kaçmak istese de silahını çeken Akbaş kadına ateş etti. Vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralanan kadın yere yığıldı. Akbaş aynı silahla göğsünden kendini vurdu.

Reklam

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Akbaş’ın tedavisi ise devam ediyor. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.