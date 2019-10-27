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Yaramazlara biraz batar!

Maltepe’de işçilerin eylemi sürüyor: Sokaklarda çöpler birikti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde belediye işçilerinin greve gitmesi sonucunda çöpler sokakta kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Maltepe Belediyesi’nin taşeronu MATAŞ şirketinde çalışan 480 temizlik işçisi, cuma gününde eylem yaparak belediyenin garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. 

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Eylemin üçüncü günü olan bugün, ilçenin bazı mahallerinde çöplerin konteynerlerde biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını anlattı.

‘İş güvenliği önemsenmiyor’

Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 no’lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, işçilerin iş güvenliği tedbirleri alınmadan çalıştırıldığını söyledi.

Dolgun, belediye yetkililerinin yarın saat 11:00’de bir masa kurulacağını, soruna çözüm üretileceğini söylediğini aktardı. Sendika yetkilisi, temizlik işlerinde çalışan tüm işçilerin iş bıraktığı bilgisini de verdi.

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