Maltepe’de grev bitti: İkramiye dahil en düşük ücret 4 bin 700 lira

CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Genel-İş Sendikası’yla yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kılıç, Twitter hesabından “Genel-İş Sendikası’yla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye yazdı.

Reklam

Belediye başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘özverileri için’ Maltepe halkı ve belediye adına teşekkür etti.

Sendika ücreti açıkladı

Genel-İş Sendikası, anlaşma sağlandığını teyit ederken, ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu bildirdi.

Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu.

Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir. — Genel-İş (@DiSK_Genel_is) February 28, 2021

İşçiler oylamaya gitti

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun da gazetecilere son durum hakkında bilgi verdi.

Reklam

‘Çok yüksek ücret talep ediyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu’ dile getiren Dolgun, şunları söyledi: “Arkadaşlarımızın çoğu 2 bin 800 ile 3 bin 100 gibi düşük bir maaşla çalışıyorlar. Bize 4 bin 400 teklif edildi. Dün itibarıyla bize 4 bin 600 teklif geldi. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi arkadaşlarımızla paylaştık.”

Greve kadar olan süreçte yaklaşık 6.5 ayda altı toplantı yaparak 50 madde görüşebildiklerini anlatan Dolgun, şunları kaydetti: “Genel merkez yöneticilerimiz de bu algıdan kaynaklı bu yükü bütün örgüt adına taşıyamayacaklarını, inisiyatif kullanıp toplu sözleşmeyi imzalayacaklarını söylediler. Zaten toplu sözleşme yetkisi de kendilerinde. Biz de bunun altına imza atmayacağımızı söyledik.

Herkes evde otururken, bu arkadaşlarımız herkesin yere attığı eldivenleri, maskeleri toplayarak salgınla yüz yüze mücadele verdiler. Böyle bir ortamda biz emeğimizin karşılığını istedik.”

Grevdeki işçilerin oylamaya gittiklerini belirten Dolgun, konuşmasına şöyle devam etti: “Ben onlara yasal olarak genel merkez tarafından imza atılırsa grev sürecimizin biteceğini, eylemi sürdürmemiz anında da bunun bir ‘iş bırakma’ olacağını söyledim. Arkadaşlar da ‘Biz irademizi sandığa koyalım, ‘evet’ çıkarsa işlerimizin başına döneceğiz, ‘hayır’ çıkarsa da mücadelemize devam edeceğiz’ dediler. Oylarını kullanıyorlar.”

CHP’li belediyelerde grevler

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, belediye ile Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi arasında altı ay süren TİS görüşmelerinde sonuç alınamamıştı.

İşçiler ile belediye, maaş zammı ve sosyal ücretteki artışta anlaşamamaları üzerine 23 Şubat’ta grev başlamıştı.

Daha önce Kadıköy Belediyesi’nde aynı sendika greve başlamış, anlaşma üzerine grev bitirilmişti. Halihazırda Beşiktaş, Kartal ve Ataşehir belediyelerinde de işçiler grev kararı almıştı.