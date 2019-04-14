Maltepe’de de sonuç değişmedi, AKP yeniden deneyecek: Olağanüstü itiraz hazır

AKP bir yandan İstanbul’da kendi itirazı üzerine oy saydırmaya devam ederken olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK’ya bir başvuru daha yapmak için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AKP’nin İstanbul belediye başkanlığı seçimine itirazı üzerine sandıkları tekrar açılarak sayılan Maltepe ilçesinde bugün saat 13.00 itibarıyla 1086 sandığın 811’i sayılmış durumda. Sayımın bu gece bitmesi bekleniyor ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Binali Yıldırım arasındaki yaklaşık 14 bin oy farkı küçük oynamalar dışında değişmiyor.

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CHP’de bu sonuca istinaden İmamoğlu’na mazbatasının yarın verilmesi beklenirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz’ demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah.”