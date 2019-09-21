Maltepe’de 17 yaşındaki çocuk babasını bıçaklayarak öldürdü

Maltepe’de 17 yaşındaki Akın B. babası Yusuf B.’yi çıkan tartışma sonucu başından ve kalbinden defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre olay, Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi’nde bulunan üç katlı binanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre baba Yusuf B. ile oğlu Akın B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Akın B. bıçakla babası Yusuf B.’yi başından ve kalbinden beş defa bıçakladı.

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Kavga sırasında sesleri duyan komşuları ise dairenin kapısına gelerek uzun süre zili çaldı. Komşularının ısrarı üzerine uzun süre sonra kapıyı açan Akın B.’nin “ambulans çağırın” dediği öğrenildi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından Akın B. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Akın B.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Olayı sonradan öğrenen Yusuf B.’nin eşi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde zabıt katibi olarak çalıştığı öğrenilen Yusuf B. aynı zamanda iki çocuk babası. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.