Maltepe ve Taksim 1 Mayıs’a ‘hazırlanıyor’: Kazancı’da da anma vardı

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İstanbul’da Maltepe ve yasaklı Taksim’de 1 Mayıs öncesi hazırlıklar sürüyor.

Valilik, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Maltepe’deki miting alanına izin verdi.

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Büyük sendika konfederasyonları ve meslek örgütleri de Maltepe’de olacak. Ancak bazı sendikalar ve örgütler 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkacaklarını duyurdu.

Kentte 1 Mayıs’ta 40 binden fazla polisten 26 bin 174’ü görev alacak.

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Maltepe ve Taksim’de hazırlıklar başladı

Maltepe’deki alan belediyece bugün temizlendi. Etrafa seyyar bas istasyonları koyulurken, arama noktaları da kuruluyor. Ayrıca polis barikatları da alanda.

Giriş noktalarından katılımcılar x-ray cihazlarından aranarak içeri alınacak.

Taksim’de de benzer görüntüler var. Bariyerler meydan ve çevresine yerleştirilmek üzere bölgeye götürüldü.

Katliamda ölenler anıldı

Öte yandan bugün Taksim’de bir de anma etkinliği vardı.

78’liler Girişimi, Kazancı yokuşunda toplanarak 1 Mayıs 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri andı. Grup ‘1 Mayıs katliamını unutmadık unutturmayacağız’ yazılı pankart açtı.

78’liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan, şunları söyledi: “41 yıl önce bu meydanda 500 bin işçi, emekçi, kadın genç, silahlı bombalı saldırıya uğradı. Taksim Kazancı yokuşunda sekizi kadın 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı.”

Bircan 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Grup daha sonra ellerindeki kırmızı karanfilleri yokuşun girişine bıraktı.