‘Maltepe’ diye ‘Kazlıçeşme’ fotoğrafı paylaşan CHP’li Erdoğdu: Sanırsın rüşvet havuzu kurarken yakalanmışız

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bugün Maltepe’de düzenlenen ‘Adalet Mitingi’ diye yanlışlıkla AKP’nin Kazlıçeşme mitinginin fotoğrafını paylaştı.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır da aynı hataya düştü.

Reklam

CHP’li iki vekilin Twitter’da yaptığı bu paylaşımlar, Sabah gazetesi tarafından ‘CHP’li Sındır ve Aydoğdu’dan skandal paylaşım!’ başlığıyla haberleştirdi.

Sabah’ın bu haberine yine Twitter’dan yanıt veren Erdoğdu “Yanlış resim paylaştık diye seviniyor Sabah gazetesi… Skandal paylaşım diyor… Sanırsın rüşvet havuzu kurarken yakalanmışız…” diye yazdı.

CHP’li vekil, NTV’nin miting yayınından alınan ekran görüntülerini de “Bu fotoğraflar Sabah gazetesine kapak olsun… Hayatında rüşvete bulaşmamış… Havuz mağduru… Ahlaklı, vicdanlı, namuslu milyonlar… “ mesajıyla paylaştı.

Yanlış resim paylaştık diye seviniyor Sabah gazetesi… Skandal paylaşım diyor… Sanırsın rüşvet havuzu kurarken yakalanmışız… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 9 Temmuz 2017

Bu fotoğraflar Sabah gazetesine kapak olsun… Hayatında rüşvete bulaşmamış… Havuz mağduru… Ahlaklı, vicdanlı, namuslu milyonlar… pic.twitter.com/vtxZFq0TmR — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 9 Temmuz 2017