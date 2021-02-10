Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı: Uzlaşma için iki hafta süre

Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle belediye binası girişine grev kararı asıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Maltepe, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy belediyelerinde çalışan Genel-İş üyesi işçiler, Maltepe Belediyesi önünde toplanarak sloganlar attı.

Reklam

DİSK/Genel-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Yenigün Özen Dolgun, işverenin kabul edilebilir bir teklifle masaya oturmaması halinde greve çıkacaklarını söyledi.

Sağlık emekçilerinden sonra pandemiden en çok etkilenen kesimin belediye çalışanları olduğunu savunan Özen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimizin insanca yaşayacak bir ücret almaları, insanca çalışılacak ortamın ve iş barışının sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Üyelerimizin sürekli işiyle, ekmeğiyle tehdit edilmesinden vazgeçilip, işverenin kabul edilebilir bir teklifle müzakere masasına oturmadığı, taleplerimizi karşılamaya yönelik girişimde bulunmadığı takdirde 23 Şubat’ta greve çıkıyoruz.”

Belediye binası girişine grev kararının asılmasının ardından işçiler dağıldı.

Reklam

SON HABERLER

Boğaziçilileri tehdit eden dekana soruşturma

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” diyerek Boğaziçililere yönelik paylaşım yapan üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç’a soruşturma başlatıldı.

AİHM Türkiye’yi üç ayrı davada mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bugün Türkiye’yi, ‘insanlık dışı muamele’, ‘bilgiye erişimin ve özel hayatın gizliliğinin ihlali’ gerekçeleriyle üç ayrı davada mahkum etti.