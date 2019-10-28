Maltepe belediyesinde iş bırakma eylemi büyüyor

İstanbul’un CHP’li Maltepe belediyesinde dört gündür devam eden iş bırakma eylemi diğer çalışanların da katılımıyla büyüyor. Eyleme bu sabah belediyenin fen işleri müdürlüğü işçilerinden de destek geldi.

Fotoğraf: DHA

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla imzalanan toplu iş sözleşmesinin bir yıldır uygulanmamasına ve işten çıkarmalara tepki gösteren işçilere, kurumun diğer çalışanları da katılmaya başladı. Fen İşleri Müdürlüğü işçileri bugün Küçükyalı’dan Maltepe merkezde bulunan belediyenin ana binası önüne yürüdü.

Reklam

Habere göre Park Bahçeler Müdürlüğü ve Veteriner Müdürlüğü işçileri de iş bırakmaya hazırlanıyor.