Malta’da tatil için arayacağınız her şey var: Deniz-güneş, tarih, eğlence, lezzetli yiyecekler ve daha fazlası…

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Tatil planı yaparken, özellikle de sıcak bir iklimde tatil yapmak istiyorsanız Malta’ya gitme seçeneğini mutlaka masaya yatırmalısınız. Turizm gelirinin, üç ayrı adadan oluşan -Malta, Gozo ve Comino– ülkenin gayri safi yurt içi hasılası içindeki payı yüzde 15.

Malta Turizm Ofisi’nin verilerine göre geçen yıl dünyanın dört bir yanından 2.6 milyon turisti ağırlayan ülkede hava yıl boyunca güneşli.

Akdeniz ikliminin hakim olduğu ülkenin sokakları her daim hareketli. Gece hayatının en hareketli olduğu yerlerin başında ise Paceville geliyor.

Turkuaz renkli koylarıyla güneşlenmek ve denize girmek için birbirinden güzel seçenekler sunan Malta’nın, ayrıca, ‘Blue Grotto’ gibi mağaraları da şnorkel yapmak isteyenler için ideal.

Gozo ve Comino adalarında dalış sporu, tırmanış ve karting en çok tercih edilen sporların başında geliyor.

THY’nin günde iki sefer düzenlediği Malta’nın üç adası da birer açık hava müzesi niteliği taşıyor.

“Ben deniz-güneş ve spordan çok tarih ya da kültürle ilgileniyorum” diyorsanız da Malta’nın sunacağı çok şey var. Zengin bir tarih ve kültür mirasına sahip olan ülkede Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar ve Bizanslıların izlerini sürebilirsiniz.

Malta’ya ilk kez gidiyorsanız “Yabancılık çeker miyim?” diye düşünmenize kesinlikle gerek yok. Konuksever ve cana yakın Malta halkı size her konuda yardımcı olacaktır. Maltalıların sıcakkanlılığı sayesinde kendinizi yalnız hissetmezsiniz.

1800’lü yılların başında İngiliz sömürgesi olan Malta 1964’te bağımsızlığını ilan etti. Bu nedenle İngiliz kültürünün ekilerine sıklıkla rastlanan 433 bin nüfuslu ülkenin iki resmi dili var; Maltaca ve İngilizce.

Başkenti Valletta olan ülkede yıl boyunca etkinlik eksik olmuyor. Sadece kafa dinlemek ve deniz ve güneşin tadını çıkarmak için tatile çıkanlardan değilseniz Malta’ya giderken “Canım sıkılır mı?” ya da “Eğlenir miyim?” diye hayıflanmayın.

Hareketli gece hayatıyla meşhur olan ülke çok sayıda yerel ve uluslararası festivale -Notte Bianca, Isle of MTV, Noel, Paskalya- de ev sahipliği yapıyor.

Avrupa’da en çok resmi tatil olan ülkelerden birisi olan ülkeye giderken, “Aç kalır mıyım?” kaygısı taşımanıza da gerek yok. Malta’nın, tarihte etkileşimde olduğu tüm kültürlerin katkı sağladığı zengin bir mutfağı var. Malta mutfağının sunduğu çok sayıdaki seçenekten çoğu ya da bazıları mutlaka damak tadınıza uyacaktır.

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