Malta ‘corona’ önlemlerini artırdı

Malta hükümeti ülkeye hava veya deniz yoluyla gelecek kişilerin (Britanya vatandaşları da dahil) 14 gün boyunca karantina altında kalmalarına karar verdi.

Malta Başbakanı Dr. Robert Abela, bu süreçte yolcuların ülkeye giriş yapmalarının karantina altında kalmayı kabul ettiği anlamına geldiğini belirtti. Abela yolcuların bu karar kapsamında 14 gün boyunca kalmayı seçtikleri konaklama birimlerinden (otel, cruise, hostel vs.) ayrılmamaları gerektiğini söyledi.

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Malta’ya henüz giriş yapan ya da 14 günden az kalan ziyaretçiler hakkında alınan tedbirleri de açıklayan Abela, bu kişilerin herhangi bir ‘corona‘ semptomu geliştirmemeleri durumunda ülkeden ayrılmakta serbest olduklarını da sözlerine ekledi.

Açıklamalarına okula gitmeyen çocuklarla ilgili ricasıyla devam eden başbakan, ebeveynlerden çocuklarının sağlığı için onları bu dönemde çocuk parkı gibi toplu oyun alanlarından uzak tutmalarını istedi.

Bir sonraki duyuruya kadar yürürlükte kalacak bu kararları ihlal edenlere her ihlal için 1000 avro (7150 lira) para cezasının uygulanacak olması da ülkede corona virüsü kapsamında alınan kararlardan bir diğeri oldu.

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Sağlık Bakanı Chris Fearne ise insanların, özellikle taksi şoförlerinin ve toplu taşımayla seyahat eden insanların yurt dışından gelen kişilerden virüs kapma noktasında endişeli olduklarını ve Malta’nın da alınan tüm önlemler neticesinde bu endişeyi en aza indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Malta’da alınan diğer önlemler

Ülkede ‘corona’ya ilişkin alınan diğer önlemler şöyle sıralandı:

*Artık otobüslerde ayakta duran yolculara izin yok. Yani otobüsteki koltuklar dolduğunda şoförler yeni yolcu alamayacak.

*Gozo Kanalı’nda gezintiye çıkmak isteyenler tekneye binmeden önce sağlık taramasından geçecek.

*Hava alanına ya da deniz limanına gelen ve hastalıkla ilgili semptomların görüldüğü kişiler derhal izole edilecek.

*Panikle hızlı tüketime izin verilmeyecek. Yani vatandaşın yaptığı alışveriş miktarının her zamanki kadar olmasına dikkat edilecek.

*Halkın hastanelere doluşmasını önlemek için bazı konsültasyon testleri internet aracılığıyla yapılacak.

Britanya ile İlgili kararlar

Malta hükümeti tarafından alınan ve özellikle Britanya vatandaşlarını ilgilendiren karar uyarınca Malta Turizm Otoritesi Britanya’nın yakında Malta’yı ziyaret etmeyi planlayan kişilerle ilgili ülkedeki ticari ortaklarından bilgi, tavsiye ve rehberlik beklediği belirtildi. Konu kapsamında Malta Turizm Otoritesi Britanya ile iletişim kurmak isteyen ticari ortaklar +44 (0) 20 8877 6991 numaralı telefonu arayabilir ya da [email protected] adresine mail atabilir.

Malta hükümetinden ‘corona’ şüphelilerine yardım

Açıklamada hükümetin söz konusu corona virüsü olduğunda vatandaşlara yardım etmek için her zaman hazır olduğunun da altı çizildi.

Adada karantina altında kalan kişiler +356 21 411 411 numarası aracılığıyla hükümetin sağladığı yemek yardımından yararlanabilir.

Herhangi bir semptom yaşayanlar mutlaka bildirmeli

Malta hükümeti herhangi bir öksürük, ateş ya da nefes alma zorluğu yaşayanların vakit kaybetmeden mutlaka Covid-19 Helpline 111 numaralı hattan ve [email protected] mail adresinden iletişim kurmaları gerektiğini duyurdu.

Tüm bu kararların açık tarihli olarak alındığını ifade eden Malta hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü’nün rehberliği ve ilgili ülkelerin durumlarındaki gelişmelere uygun olarak kararını güncelleyecek.

Covid-19 ile ilgili en yeni ve en güncel bilgileri aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz: www.covid19health.gov.mt.