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Yaramazlara biraz batar!

Malmö taraftarı, rakip takımı satın alan İbrahimovic’in heykelini yaktı

İsveç Birinci Ligi ekiplerinden Malmö’nün taraftarı, rakipleri Hammarby’nin yüzde 50 hissesini satın alan İsveçli süperstar Zlatan İbrahimoviç’in heykelini yaktı.

Fotoğraf: reuters

Malmö kentinde doğup büyüyen, kentin takımının alt yapısında yetişen Ibrahimoviç’in başka bir takıma yatırım yapmasını ihanet olarak gören taraftarlar, geçtiğimiz aylarda Malmö stadında açılış töreni yapılan Ibrahimoviç’in heykelini ateşe verdi.

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Heykelin koluna klozet kapağı geçiren saldırganlar heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya’da kullanılan “Cilgani dö” (Çingeneye ölüm) diye ırkçı slogan yazdı. Saldırganlar polisin gelmesiyle dağıldı.

Ekim ayında Malmö stadının girişine konumlandırılan heykelin açılış töreninde Malmö taraftarları Ibrahimoviç’e sevgi gösterisinde bulunmuştu. 38 yaşındaki yıldız futbolcu “New York’a gittiğinizde Özgürlük Heykeli var, İsveç’e geldiğinizde ise İbrahimoviç” demişti.

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