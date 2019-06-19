Malkara’da resmi izinle define aranıyor: İddiaya göre 5 ton altın var

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, pazarcı Yaşar Ak, evinin yanındaki boş arazide define bulunduğunu öne sürerek kazı yapmak üzere resmi izin aldı. 5 tona yakın altın bulunduğunu söyleyen Ak vakit kaybetmeden işe koyuldu.

Fotoğraf: DHA

Mahalleli, polisin güvenlik önlemleri eşiliğinde yürütülen kazı çalışmalarını merakla izledi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması iş makineleriyle yapılıyor.

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Mahalle sakini Tamer Demirdüzen, kazı çalışmalarının 8 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Burada yedi kral mezarı olduğunu söylüyorlar. Bir de içi altın dolu oda varmış. Böyle bir şey var ki iş makineleri, bir sürü memur gelmiş, kazı çalışması yapıyor.”

Bir başka mahalle sakini Şenol Geçim ise “Şu anda Gazibey mahallemizde altın arama çalışması var. Hedefe yaklaşıldığı ve büyük altın dolu odanın olduğu söyleniyor. 4.5- 5 ton altın çıkacağı söyleniyor” dedi.