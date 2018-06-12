Maliye’ye başvuru 1 milyonu aştı: Bugüne dek 6.8 milyarlık borç yapılandırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısının 1 milyon 6 bine ulaştığını belirterek, “Şu ana kadar 6.8 milyar liralık alacağı yapılandırdık” dedi.

Rize ziyareti sırasında yapılandırmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ağbal, “Bugün itibarıyla Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini buldu. 1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şuana kadar 6.8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor. Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız” dedi.