Maliyeti 22 milyar: Emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi 7-8 Haziran’da ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emekli ikramiyelerine ilişkin 1000 TL’lik ilk ödemenin 7-8 Haziran’da yapılacağını söyledi.

A Haber’in canlı yayında konuşan Sarıeroğlu, “Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran’da ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran tarihinde ödeyeceğiz” dedi.

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Hükümet TBMM’nin kapanmasından hemen önce yasalaşan kanun ile emeklilere, gaziler ve şehit yakınlarına her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000’er TL ikramiye verilmesi kararı aldı. Önümüzdeki yıllarda da her bayram öncesi bu ikramiyenin ödenmesi öngörülüyor.

Emeklilere verilecek olan ikramiyenin kamuya maliyeti ise yıllık yaklaşık 22 milyar TL. Düzenlemeler bütçe giderlerini artırdığı için piyasalar tarafından yakından izleniyor. Artan harcamaların Hazine’nin borçlanma oranlarını ve bütçe açığını yükselteceği endişesi piyasalara yansıyor.