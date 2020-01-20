Maliyet nedeniyle duran Sinop’taki nükleer santral projesi yeniden başlayabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, maliyet artışı nedeniyle yapımı duran Sinop’taki nükleer santral projesinin başka bir tedarikçiyle devam edebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haziran 2019’da Sinop’ta Japonya ile birlikte yapılması öngörülen nükleer santraldeki çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.

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AA’nın sitesindeki habere göre Japonya’nın artık gündemlerinde bulunmadığına değinen Dönmez şöyle konuştu: “Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının bakanlığımızı takvim ve fiyat yönünden tatmin etmediği Japon tarafına bildirildi. Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’ta başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir.”

Güvenlik önlemleri ve liradaki değer kaybı

Japonya ve Türkiye 2013 yılında Sinop’ta dört nükleer reaktör kurmak için anlaşma sağlamıştı. İnşaatın 2017’de başlaması ve ilk reaktörün 2023’te faaliyete geçmesi planlanıyordu. Proje, Japonya’nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak tanıtılıyordu.

Maliyet artışına gerekçe olaraksa 2011’de Japonya’daki Fukuşima Daiçi nükleer santralında meydana gelen nükleer kazanın ardından yoğunlaştırılan güvenlik önlemlerinin maliyeti ve liradaki değer kaybı gösterilmişti.