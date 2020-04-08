Maliye bakanları pakette anlaşamadı; İspanya, ‘AB’nin geleceği risk altında’ dedi

İspanya hükümeti, corona virüsüyle mücadele için ortak finansal çözüm yolu bulunamaması durumunda, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğinin risk altında olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet sözcüsü Maria Jesus Montero, durumu İkinci Dünya Savaşı ile kıyaslayarak, AB’nin kriz döneminde birlikte hareket etmediği takdirde Avrupalıların birliğe olan güvenlerini kaybetmeye başlayacaklarını söyledi.

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İspanya’nın açıklaması halen yardım paketi için karar alınamayan, AB maliye bakanları toplantısının ardından geldi.

AB maliye bakanları, dün, bütün gece süren müzakerelerde ekonomisi salgından etkilenen ülkeler için daha fazla destek sağlama konusunda anlaşmaya varamadı.

Avro bölgesindeki ülkelerin maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogrup’un başkanı Mario Centeno bugünkü açıklamada müzakereleri perşembe gününe kadar askıya aldığını söyledi.

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Centeno şöyle konuştu: “16 saat süren müzakerelerde uzlaşıya yaklaştık ancak varamadık… Eurogrup görüşmelerini askıya aldım, yarın devam edeceğiz.”

Bakanlar görüşmelerde yarım trilyon avro büyüklükte ekonomik yardım paketi üzerine anlaşmayı umuyorlardı. Paket çalışanları, işletmeleri ve hükümetleri kapsayan üç ayrı mali güvenlik ağından oluşuyor.

Yetkililer, salgınla mücadele eden ülkelere verilecek paranın hangi koşullarda serbest bırakılacağı konusunda İtalya ve Hollanda arasında anlaşmazlık olduğunu ve bunun yarım trilyonluk mali paket üzerine ilerleme kaydedilmesini engellediğini ifade etti.