Maliye bakanı, not kıran S&P’yi ayıpladı: Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun?

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, “Kuruluşun ‘raporun seçimlerle alakası yok’ açıklaması, onlar adına utanç vericidir. Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyuran S&P, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetmişti.

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S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill ise not indirimi kararının seçimle ilgisi olmadığını, hükümetin vereceği emekli ikramiyeleri ve vergi affı düzenlemesinin ‘endişeye yol açtığını’ söylemişti.

AA’nın haberine göre, S&P’nin raporunu baştan sona okuduğunu belirten Ağbal, kuruluşun şubat ayında, bir sonraki değerlendirmeyi ağustos ayında yapacağını söylediğini anımsattı.

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Raporda yer alan unsurların, bir önceki rapordaki değerlendirmelerle aynı olduğuna dikkati çeken Ağbal, “Anlaşılmaz şekilde, seçime gidilen bir ülkede, yeni ve olağanüstü hiçbir gelişme yokken neden bu raporu yazdılar” diye sordu.

‘Utanç verici bir açıklama’

Ağbal, şöyle konuştu: “Seçime yakın zamanlarda bu tür değerlendirme raporları yazılmaz. Seçim sonrasında ortaya konulur. S&P’yi, plansız programsız böyle bir açıklamaya sevk eden yeni gelişmeler nelerdir? Kuruluş, bu açıklamaya kendisini iten durumu açıklamalıdır.

Dün, kuruluşun yetkilisi kalkmış ‘Bu açıklamamızın seçimle ilgisi yok’ diyor. Bu daha da abes bir şey. Seçim olan bir ülkenin ekonomisine ilişkin açıklama yapacaksın, sonra ‘Seçimle ilgisi yok’ diyeceksin. Gülerler insana. Kuruluş, kendine yakışmayan bir tavır sergiledi.

Şubattan bugüne genel trendde olağanüstü bir değişiklik olmaksızın bu açıklamanın yapılması, siyaseten kendisini malzeme yapmaktan başka bir şey değil. ‘Raporun seçimlerle alakası yok’ açıklaması, onlar adına utanç verici bir açıklamadır. Bu ülkede seçim olduğunu bilmiyor musun? Bizim duruşumuz, siyasi polemik duruşu değil. Bu zaman diliminde hiçbir şey yapmamaları lazımdı. Niye Amerika’da FED seçim öncesi karar almadı da kimse ses çıkarmadı?”