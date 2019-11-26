Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mali’de helikopter kazası: 13 Fransız askeri hayatını kaybetti

Mali’de iki helikopter çarpıştı. Ülkede görev yapan 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Daniel Klein, Unsplash (Temsili)

Euronews’in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali’deki Barkhane Operasyonu kapsamında yaşanan kazadan ‘derin üzüntü’ duyduğunu söyledi.

Reklam

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, helikopterlerin militanların izini süren Fransız piyadelerinin çağrısı üzerine destek amaçlı havalandığını belirtti.

Fransa 2014’te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında, Sahel Bölgesi’ndeki ülkelerden Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad’da 4 bin asker görevlendirmişti.

SON HABERLER

Ankara’da F-16 ‘alçak uçuş’ testi, ‘S-400 denemesi’ haberine döndü: Dolar/TL 5.75

Ankara Valiliği’nin kent üzerinde bugün ve yarın F-16 savaş uçakları ve diğer hava araçlarının alçaktan ‘test uçuşu’ yapacağını açıklaması, medyada Rusya’dan satın alınan ‘S-400 hava savunma sistemlerinin deneneceği’ haberlerinin yayılmasına yol açtı. Söz konusu haberler yüzünden, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin artmasıyla, dolar/TL, geçen hafta yakaladığı düşüş trendini yukarı yöne çevirdi, gün içinde 5.75’e kadar yükseldikten sonra 5.74 ile günü kapattı.

Taksim’de ‘şiddete karşı’ yürüyen kadınlara plastik mermili polis müdahalesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kadın platformları bir araya gelerek yürüyüş ve gösteriler düzenliyor. İstanbul’da Tünel’den Taksim meydanına doğru yürüyen kadınlar, basın açıklaması sonrası polis müdahalesiyle karşılaştı. Eyleme devam etmek isteyen kadınlara, göz yaşartıcı gaz plastik mermiyle müdahale edildi.

Senatör: Trump, Halkbank için Türkiye ile görüşüyor; davaya müdahale edecek

Amerikalı Senatör Ron Wyden, ABD Hazine Bakanlığı’nın, Halkbank soruşturmasına ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla müdahaleye hazırlandığını öne sürdü. Wyden, buna kanıt olarak soruşturma ile ilgili mektubuna Hazine Bakanlığı’nın verdiği yanıtı göstererek, yanıtta, Bakan Mnuchin’in, Halkbank soruşturmasına ‘Trump tarafından müdahale etmekle görevlendirildiğinin yalanlanmadığını’ açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...