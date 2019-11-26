Mali’de helikopter kazası: 13 Fransız askeri hayatını kaybetti

Mali’de iki helikopter çarpıştı. Ülkede görev yapan 13 Fransız askeri hayatını kaybetti.
Euronews’in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali’deki Barkhane Operasyonu kapsamında yaşanan kazadan ‘derin üzüntü’ duyduğunu söyledi.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı, helikopterlerin militanların izini süren Fransız piyadelerinin çağrısı üzerine destek amaçlı havalandığını belirtti.
Fransa 2014’te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında, Sahel Bölgesi’ndeki ülkelerden Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad’da 4 bin asker görevlendirmişti.