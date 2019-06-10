Mali’de etnik çatışma: En az 100 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Mali’de, Dogon etnik grubunun yaşadığı bir köye düzenlenen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Sobane-Kou adlı köyde düzenlenen saldırıda ölenlerin cesetlerinin yakıldığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Avcı Dogon kabilesi ile çobanlık yapan Fulaniler arasındaki çatışmalara sık rastlandığına dikkat çeken yetkililer, Fulanilerin köye hava karardıktan sonra saldırdığını söyledi. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Reklam

Ülkenin önde gelen iki etnik grubu olan kabileler arasındaki çatışmaların ülkede 2012’de yapılan darbe ve karşı darbe girişimiyle arttığı vurgulandı.

Mart ayında da aynı bölgede Fulani kabilesinden 130 kişi Dogon avcılarının kıyafetlerini giymiş gruplar tarafından öldürülmüştü.