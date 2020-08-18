Mali’de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı alıkonuldu

Mali’nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden beri yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın alıkonulduğu öğrenildi.

Bamako’ya ilerleyen askeri araçlar, Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan vatandaşlar tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. (Fotoğraflar: AA)

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre Keita, yerel saatle 16:30 civarında askerler tarafından Bamako’daki konutundan alındı. Cumhurbaşkanının nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

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Mali’deki siyasi kriz

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesi’nin mart ve nisan aylarında düzenlenen iki turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Yüksek İslam Konseyi (HCIM) eski başkanı İmam Dicko’nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran’da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

Platform, Keita’nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine gösteri ve sivil itaatsizlik çağrısında bulunmuştu.

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Bamako’ya ilerleyen askeri araçlar, Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan vatandaşlar tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. (Fotoğraflar: AA)

Göstericiler 10 Temmuz’da başlayan protestolarda ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita’nın istifası isteniyordu.

Öte yandan, Keita’nın istifasını isteyen muhalif gruplar da başkentteki Bağımsızlık Meydanı’nda toplandı.