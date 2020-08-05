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Yaramazlara biraz batar!

Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanı görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.

Fotoğraf: AA

Dereli’nin görevden alınmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Karara ilişkin gerekçe belirtilmedi.

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