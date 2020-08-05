Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanı görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.
Dereli’nin görevden alınmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Karara ilişkin gerekçe belirtilmedi.
Yaramazlara biraz batar!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı.
Dereli’nin görevden alınmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Karara ilişkin gerekçe belirtilmedi.
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