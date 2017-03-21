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Mali kongreye beş kala: Binali Yıldırım-Dursun Özbek görüşmesinden ‘stat devri’ çıktı 

Galatasaray, altı yıl önce açılışı yapılan stadı Türk Telekom Arena’nın üst kullanım hakkı ve basketbol salonu inşaatı için gerekli izni aldı.

Fotoğraf: Galatasaray.org

DHA’nın haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün makamında ziyaret ettiği Başbakan Binali Yıldırım’a son imzayı attırdı. Yıldırım’ın da onayıyla sarı-kırmızılı kulüp 2011 yılından beri kullandığı stadın devrini sağlamış oldu.

Başkan Özbek’in, stadın üst kullanım hakkı ve basketbol salonu için tüm izinlerin alındığını 25 Mart Cumartesi günü yapılacak mali kongrede resmen açıklaması bekleniyor.

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