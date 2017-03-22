Mali genel kurulda ‘seçim’ kararı beklemeyen Adnan Öztürk: Galatasaray böyle devam ederse 10 Riva daha yetmez

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, 25 Mart’ta toplanacak mali genel kurulda seçim kararı alınmasını beklemediğini söyledi.

’10 Riva daha yetmez’

NTV Spor’a yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek’in iyi niyetine karşın bir yol haritası olmadığı için ‘dağıldığını’ savunan Öztürk, “Galatasaray böyle yaşamaya devam ederse, 10 tane daha Riva borçlara yetmez. Bir saniye top oynayamayacak adamlara 100 milyon lira verirseniz bunun izahı yok” diye konuştu.

‘UEFA tolerans gösterebilir’

Galatasaray’ın şu anki mali durumuna göre UEFA’nın 1-1 yıllık men cezasının ‘+1’ini uygulaması gerektiğini belirten eski yönetici, “Ancak Dursun Özbek, UEFA’yla gerekli görüşmeleri yapıyor. UEFA da böyle zor bir durumda olan takıma tolerans tanıyabilir” dedi.

‘Cumartesi günü seçim kararı çıkmaz’

Eski başkan Ünal Aysal’la görevi bıraktıktan bu yana hiç görüşmediğini dile getiren Öztürk, şöyle devam etti: “Ancak açıklamalarından geri dönme niyeti olabileceğini çıkarıyorum. Faruk Süren ve İnan Kıraç’ın başkanlık için çıkan söylentileri ben de duydum. Genel kurul öncesi böyle şeyler çıkar. Onlar Galatasaray Adası’nda yemek yerken, ben ofisimde simit yiyordum. Cumartesi günü seçim kararı çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü, bürokrasiyle çok detaylı anlaşmalar yapıldı. Onun riskini almaz. 2018 yılında seçim olacaktır. Ben de adaylığı düşünebilirim. Göreceğiz.”