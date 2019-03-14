Malezya’da zehirli atık nehre karıştı, çoğu çocuk yüzlerce kişi zehirlendi

Malezya’nın güneyindeki Johor eyaletinde, bir nehire zehirli atık boşaltılması nedeniyle çoğu çocuk yüzlerce kişi zehirlenince 100’ü aşkın okulun kapanmasına karar verildi.

Fotoğraf: New Strait Times

Guardian’daki habere göre sanayi kuruluşlarının fazla olduğu Pasir Gudang adlı yerleşim birimindeki nehire geçen hafta bir kamyon tarafından zehirli atık boşaltıldı. Bu maddeler geniş bir alanı duman kaplamasına neden oldu. Duman nedeniyle çok sayıda kişide kusma, bulantı gibi zehirlenme belirtileri görüldü. 500’ü aşkın kişi ayakta tedavi edildi. 160 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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Eğitim Bakanı Maszlee Malik, bölgedeki zehirlenme vakaları kontrol altına ve dumanın etkisi geçene kadar Pasir Gudang’daki 111 okulun kapanmasına karar verdiklerini duyurdu.

Zehirli maddeleri attıkları gerekçesiyle tutuklanan üç kişiden birinin çevre koruma yasasını ihlal ettiği için beş yıla kadar hapse mahkum olabileceği belirtildi.