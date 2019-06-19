Malezya uçağını düşüren Üç Rus ve bir Ukraynalı 298 cinayetten yargılanacak

Üç Rus ve bir Ukraynalı, 2014’te Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağını füzeyle vurup düşürerek 298 yolcu ve mürettebatın ölümüne yol açmaktan yargınalacak.

Fotoğraf: DHA

Hollanda resmi yayın kuruluşu NOS’da yer alan habere göre Hollanda liderliğindeki ortak soruşturma ekibi (JIT) dört şüphelinin kimliğini, İgor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov ve Ukraynalı Leonid Harçenko olarak açıkladı.

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Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giden ve Rusya’nın da müdahil olduğu ihtilaflara zemin olan doğu Ukrayna’da düşürülen MH17’ye ilişkin davada dört şüpheli için uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

Hollanda Emniyet Genel Müdürü Wilbert Paulissenşunları söyledi: “JIT, Girkin, Dubinsky, Pulatov ve Kharchenko’nun 298 masum sivilin ölümünde çok önemli bir rol oynadığından şüpheleniyor” dedi ve ekledi: “Bu şüphelerin dayandığı kanıtlar cezai duruşmalar sırasında değerlendirilecektir. Sonrasında hüküm verilecektir ve hüküm verilene dek tüm şüpheliler masumdur.”

BBC’de yer alan habere göre davanın duruşmaları 9 Mart 2020’de Hollanda’da başlayacak.

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JIT’in verdiği bilgilere dört şüpheliye ilişkin bilgiler şöyle:

İgor Girkin – Rusya istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi’nde görev yapmış eski albay. Ukrayna’nın doğusundaki ihtilaflı bölgede savunma bakanı titri verilmişti. Olay yerindeki en üst düzey askeri yetkili olduğu düşünülüyor.

Girkin, “Tek söyleyebileceğim şey Boeing’i milislerin düşürmediği” demişti.

Sergei Dubinskiy – Rusya’nın askeri istihbarat ajansı GRU çalışanı. Girkin’in yardımcısı ve Rusya ile sürekli irtibatta olduğu düşünülüyor.

Oleg Pulatov – Rusya askeri istihbarat teşkilatının özel kuvvetleri Spetznaz GRU’da görev yapmış bir asker. Donetsk istihbarat servisinin başkan yardımcısı.

Ukraynalı Leonid Harçenko – Askeri bir geçmişi yok fakat Doğu Ukrayna’da bir çatışmanın komutanı oalrak görev yaptı.