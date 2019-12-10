Malatya’da yerine cami inşa edilen halk kütüphanesi Meclis’e taşındı: Nüfusu 1 milyona yaklaşan ilin kütüphanesi yok

Yıkılan ve yerine cami inşa edilen Malatya’nın tek halk kütüphanesine halen yeni bir bina yapılmamasını Meclis gündemine taşıyan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yaşananlar AKP’nin ayıbıdır” dedi.

Temsili fotoğraf

Malatya’da 40 yıldır hizmet veren üç katlı halk kütüphanesi, ‘yeni bina yapılacak’ denerek yıkılmış, fakat yerine cami inşa edilmişti. Kitaplar ise yeni bir yer bulunamadığı için Beşkonaklar caddesi üzerindeki bir konağa taşınmıştı. Konağın fiziki imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle kütüphane şu anda depo gibi kullanılıyor.

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BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, 18 Nisan 2018 tarihinde dönemin valisi Ali Kaban başkanlığında, yeni halk kütüphanesi yapımı için protokol imzalanmasına rağmen, henüz bir adım atılmadı.

Konuyu Meclis’e taşıyan Ağbaba, nüfusu 1 milyona yaklaşan kentin il kütüphanesi olmamasına tepki göstererek, “Malatya’ya yeni kütüphane yapmak için halen ne bekleniyor anlamak mümkün değil” dedi.