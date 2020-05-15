Malatya’da üç berberde ‘corona’ çıktı

Malatya’da yapılan test sonucu berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışan üç kişide Covid-19 tespit edildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Twitter hesabından şunları söyledi: “Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir.”

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Bentli şöyle devam etti: “Ekiplerimiz il genelinde yoğun bir şekilde çalışmakta olup en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planlıyoruz. Virüsten korunmanın en önemli pozitifli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım.”