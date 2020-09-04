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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Malatya’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, Merkez Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Ş. ile Y.Ş. tartıştı.

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Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. üzerinde bulunan tabancayla Y.Ş’yi yaraladı.

Göğsünden yaralanan Y.Ş. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.Ş ise polis ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yakalandı.

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