Malatya’da ‘Silahla rehin alındılar’ ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken buldu

Malatya’da polis ‘silahla 20 kişi rehin alındı‘ ihbarı üzerine mühürlenen bir kafeye düzenlediği operasyonda 20 kişiyi parti yaparken yakaladı.
Gelen ihbar üzerine gece yarısı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Antepli Sokak’taki kafeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisin ‘kapıyı açın‘ ikazına rağmen açılmayan kapı itfaiye erleri tarafından kırıldı.
Özel Hareket ve çelik yelekli polislerin girdiği mühürlü kafede yedi kadın ve 13 erkeği parti yaparken yakalandı. Polis ekipleri yaptıkları aramada silaha rastlamadı.
20 kişiye ‘sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak‘ ve ‘sosyal mesafeyi ihlal’den para cezası kesildi.
Kafe tekrar mühürlenirken 20 kişi evlerine gönderildi.