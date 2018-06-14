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Yaramazlara biraz batar!

Malatya’da seçim çalışması yapan HDP’lilere demir sopalarla saldırı: Yedi yaralı var

 

Malatya’da seçim çalışması yürüten ve aralarında milletvekili adaylarının da bulunduğu HDP’li grup saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yedi kişi yaralandı.

Fotoğraf: Mezopotamya Haber Ajansı

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre saldırı Hekimhan ilçesinde yaşandı. 20-25 kişilik, aralarında il yöneticileri ve milletvekillerinin de olduğu HDP’li grup bildiri dağıtırken, yanlarına gelen dört beş kişi, Hekimhan’da HDP çalışması yürütemeyeceklerini söyledi.

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HDP’lilerin çalışmalarını sürdürmeye devam etmesi üzerine bu kez kalabalık bir grup, partililere demir sopalarla saldırdı.

Haberde, saldırı sırasında polisin saldırganlara müdahale etmediği, HDP’lileriyse uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

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Grup bir süre sonra kendiliğinden dağılırken, saldırıda yaralanan yedi HDP’li hastaneye kaldırıldı.

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