Malatya’da seçim çalışması yapan HDP’lilere demir sopalarla saldırı: Yedi yaralı var

Malatya’da seçim çalışması yürüten ve aralarında milletvekili adaylarının da bulunduğu HDP’li grup saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yedi kişi yaralandı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre saldırı Hekimhan ilçesinde yaşandı. 20-25 kişilik, aralarında il yöneticileri ve milletvekillerinin de olduğu HDP’li grup bildiri dağıtırken, yanlarına gelen dört beş kişi, Hekimhan’da HDP çalışması yürütemeyeceklerini söyledi.

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HDP’lilerin çalışmalarını sürdürmeye devam etmesi üzerine bu kez kalabalık bir grup, partililere demir sopalarla saldırdı.

Haberde, saldırı sırasında polisin saldırganlara müdahale etmediği, HDP’lileriyse uzaklaştırmaya çalıştığı belirtildi.

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Grup bir süre sonra kendiliğinden dağılırken, saldırıda yaralanan yedi HDP’li hastaneye kaldırıldı.